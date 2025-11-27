Inps | Sud in testa su crescita di imprese posti di lavoro e contributi Segnali positivi da Calabria e Sicilia
Nel 2024 le imprese del settore privato non agricolo attive risultano oltre 1,67 milioni, in lieve incremento dello 0,2% sul 2023. La crescita delle posizioni lavorative è stata più marcata, raggiungendo 15,72 milioni di posti di lavoro (+2,5%), così come quella dei contributi complessivi, pari a 171,3 miliardi di euro (+6,1%). Sono i numeri diffusi dall’Inps che nell’Osservatorio sulle imprese. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Il nuovo Osservatorio Inps fotografa un divario salariale ancora marcato: in testa banche e assicurazioni con 56.429 € lordi medi, in coda alberghi e ristoranti con 11.233 €. Nel privato non agricolo i dipendenti sono 17,7 milioni, retribuzione media 24.486 €
