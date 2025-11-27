Inps nel 2024 posti lavoro aumentano del 2,5% | traina la Campania con un +5%

Tempo di lettura: < 1 minuto Nel 2024 le imprese del settore privato non agricolo attive risultano oltre 1,67 milioni, in lieve incremento dello 0,2% sul 2023. La crescita delle posizioni lavorative è stata più marcata, raggiungendo 15,72 milioni di posti di lavoro (+2,5%), così come quella dei contributi complessivi, pari a 171,3 miliardi di euro (+6,1%). Sono i numeri diffusi dall’Inps che nell’Osservatorio sulle imprese del settore privato non agricolo evidenzia performance particolarmente positive nel Mezzogiorno. Per il numero di imprese attive la crescita più significativa riguarda Campania (+1,7%), Calabria (+1,2%) e Puglia (+1,1%) a fronte del +0,2% nazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

