Inpgi | approvati i bilanci di assestamento 2025 e previsionale 2026 Patrimonio in crescita

Il  Consiglio di Indirizzo Generale dell’INPGI  ha approvato il  Bilancio di assestamento 2025 e il Bilancio previsionale 2026,  confermando un andamento positivo della gestione. I dati aggiornati mostrano una crescita solida e costante del patrimonio, che  al 31 agosto 2025 supera 1 miliardo e 179 milioni di euro,  un i ncremento del 18,6 per cento rispetto al 2024  che testimonia anche l’efficacia della politica di investimento e la stabilità di una gestione capace di crescere anche in un contesto economico complesso. Parallelamente, il dato previsto al  2026 sfiorerà 1 miliardo e 361 milioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

