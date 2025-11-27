Inpgi | approvati i bilanci di assestamento 2025 e previsionale 2026 Patrimonio in crescita

Il Consiglio di Indirizzo Generale dell’INPGI ha approvato il Bilancio di assestamento 2025 e il Bilancio previsionale 2026, confermando un andamento positivo della gestione. I dati aggiornati mostrano una crescita solida e costante del patrimonio, che al 31 agosto 2025 supera 1 miliardo e 179 milioni di euro, un i ncremento del 18,6 per cento rispetto al 2024 che testimonia anche l’efficacia della politica di investimento e la stabilità di una gestione capace di crescere anche in un contesto economico complesso. Parallelamente, il dato previsto al 2026 sfiorerà 1 miliardo e 361 milioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it