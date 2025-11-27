Ingresso costoso nei parchi
“Dal 2026 i turisti stranieri dovranno pagare molto di più per visitare gli undici principali parchi nazionali degli Stati Uniti”, scrive la Bbc. Il nuovo abbonamento. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Per visitare i grandi parchi degli Stati Uniti gli stranieri dovranno pagare di più - I grandi parchi nazionali come quelli di Yosemite, Yellowstone o del Grand Canyon sono tra le mete più ambite per chi visita gli Stati Uniti. Da ilpost.it
Parchi nazionali Usa, da gennaio arrivano tariffe più alte per i turisti stranieri - L'amministrazione Trump ha annunciato un nuovo aumento delle tariffe per i visitatori non residenti, che riguarderà le mete più iconiche, dal Grand Canyon a Yellowstone ... msn.com scrive
Parchi nazionali Usa, ordine esecutivo di Trump stabilisce ingresso più caro per stranieri - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato ieri che i parchi nazionali aumenteranno le tariffe d'ingresso per i turisti stranieri per "migliorare l'accessibilità" per gli americani. Segnala tg24.sky.it