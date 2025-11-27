Infortunio Zielinski piove sul bagnato in casa Inter! L’allarme di Chivu dopo l’Atletico Madrid

Inter News 24 Infortunio Zielinski, piove sul bagnato in casa Inter! L’allarme lanciato da Chivu dopo la sconfitta rimediata contro l’Atletico Madrid. Piove letteralmente sul bagnato in casa Inter. La dolorosa sconfitta rimediata nei minuti di recupero in Champions League contro l’Atletico Madrid lascia strascichi non solo nel morale, ma anche nell’infermeria. Cristian Chivu, già alle prese con una situazione critica, perde un altro pezzo pregiato del proprio puzzle tattico. Alla lista degli indisponibili, che conta già nomi pesanti come Henrikh Mkhitaryan, Denzel Dumfries, Matteo Darmian, Tomas Palacios e Raffaele Di Gennaro, si aggiunge ora un nuovo elemento: Piotr Zielinski. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Zielinski, piove sul bagnato in casa Inter! L’allarme di Chivu dopo l’Atletico Madrid

