Infortunio mortale sul lavoro sindacato parte civile
La Camera del Lavoro Metropolitana di Bologna e Fillea Cgil Bologna, rappresentate dagli avvocati Stanislao Rinaldi dello Studio Focareta e Andrea Ronchi, sono state ammesse come parte civile in un processo per omicidio colposo, commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. L’imputato, spiega il sindacato in una nota, è l’amministratore Unico dell’azienda A.P. Costruzioni srl, della quale Tommaso Crispino era dipendente. Crispino, muratore di 3° livello con mansione di preposto e capocantiere a San Benedetto Val di Sambro, morì il 16 dicembre 2023 a seguito del trauma da seppellimento: dopo essere entrato all’interno di uno scavo, venne drammaticamente travolto da un cedimento del terreno (nella foto). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
