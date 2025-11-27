Infortunio Gilmour incubo pubalgia | operazione e stop lungo Ecco quante partite salta

Tegola Gilmour: stop di circa 45 giorni. Cattive notizie per il Napoli: Billy Gilmour, fermo dal 2 novembre per pubalgia, potrebbe operarsi già all’inizio della prossima settimana. In caso di intervento, lo stop sarà di circa un mese e mezzo, con rientro previsto solo a inizio 2026. Il centrocampista salterà tutto il ciclo terribile di dicembre, comprese Roma, Juventus e Supercoppa contro il Milan. Billy Gilmour durante un allenamento: la pubalgia lo ferma per 45 giorni. Il consulto a Londra e la scelta dell’operazione. L’emergenza a centrocampo non accenna a finire. Mentre il caso Gutierrez preoccupa sulle fasce, al centro la situazione di Billy Gilmour è diventata delicata. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

