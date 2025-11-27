Infortuni Psg nuovo stop nei parigini | si fa male anche… Al-Khelaifi! Il Presidente avvistato con fascia al braccio contro il Tottenham | ecco il motivo

Calcionews24.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortuni Psg, nuovo stop nei parigini: si fa male anche. Al-Khelaifi! Fascia al braccio per il presidente del club durante la partita contro gli Spurs Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Paris Saint-Germain, ha dimostrato una dedizione incrollabile verso il suo club, nonostante un infortunio fisico che lo ha costretto a presentarsi al Parc des Princes con . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

infortuni psg nuovo stop nei parigini si fa male anche8230 al khelaifi il presidente avvistato con fascia al braccio contro il tottenham ecco il motivo

© Calcionews24.com - Infortuni Psg, nuovo stop nei parigini: si fa male anche… Al-Khelaifi! Il Presidente avvistato con fascia al braccio contro il Tottenham: ecco il motivo

Leggi anche questi approfondimenti

Troppi infortuni, furia PSG: il comunicato ufficiale - Il club francese attraverso una nota ufficiale ha lanciato l’allarme per quanto successo poche ore fa: bufera PSG, pazienza finita La Serie A in questo momento è ferma, come tutti i campionati del ... Secondo calciomercato.it

PSG, nuovo stop per Doue: infortunio alla coscia, si prevede una lunga assenza - Germain e per Désiré Doué, costretto a lasciare il campo in lacrime ieri sera contro il Lorient (1- Da tuttomercatoweb.com

Deschamps e la risposta infastidita al PSG sugli infortuni di Dembélé e Doué: “Ma di cosa parlano?” - Didier Deschamps si è mostrato alquanto infastidito di fronte alla polemica innescata dal PSG a seguito degli infortuni rimediati nel ritiro della Francia da parte di Dembélé e Doué. Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Infortuni Psg Nuovo Stop