Influenza stagione partita in anticipo | la Simg invita a vaccinarsi prima di Natale

La stagione influenzale 2025-2026 è partita in anticipo e i virus respiratori stanno circolando in modo già molto sostenuto. A segnalarlo sono i medici di medicina generale della Simg (Società italiana di Medicina Generale), che invitano la popolazione – soprattutto le fasce più fragili – a vaccinarsi entro Natale, per ridurre il rischio di complicanze . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

