Influenza la stagione è cominciata prima del solito | ecco come riconoscerla e affrontarla

La stagione influenzale è iniziata con qualche settimana di anticipo e con numeri già importanti: dall’inizio dell’autunno 2,1 milioni di persone hanno contratto infezioni respiratorie, secondo i dati RespiVirNet dell’ Istituto superiore di sanità. Oltre ai virus stagionali responsabili di tosse e raffreddori, sta aumentando rapidamente la circolazione dell’influenza, favorita da una nuova variante del ceppo AH3N2 che quest’anno ha anticipato la stagione tra le tre e le quattro settimane. Non è una novità assoluta, ma un fenomeno già osservato in diversi Paesi europei, e ora evidente anche in Italia. 🔗 Leggi su Panorama.it

