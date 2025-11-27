Firenze, 27 novembre 2025 – A Firenze la stagione dei malanni ha iniziato a farsi sentire con qualche settimana d’anticipo, ma per ora dai medici non arriva nessun allarme. Nelle ultime settimane, i virus respiratori stanno circolando con maggiore intensità e i sistemi di sorveglianza nazionali registrano un incremento costante delle infezioni nelle diverse fasce d’età, in particolare tra bambini e anziani. Gli epidemiologi stimano che il picco arriverà attorno a Natale, seguendo un andamento simile a quello osservato nel resto d’Europa. Sul territorio fiorentino, però, il quadro resta tranquillo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Influenza: ancora pochi i casi, in attesa del picco. Attenzione ai sintomi: ecco quando rivolgersi al medico