Influenza | ancora pochi i casi in attesa del picco Attenzione ai sintomi | ecco quando rivolgersi al medico
Firenze, 27 novembre 2025 – A Firenze la stagione dei malanni ha iniziato a farsi sentire con qualche settimana d’anticipo, ma per ora dai medici non arriva nessun allarme. Nelle ultime settimane, i virus respiratori stanno circolando con maggiore intensità e i sistemi di sorveglianza nazionali registrano un incremento costante delle infezioni nelle diverse fasce d’età, in particolare tra bambini e anziani. Gli epidemiologi stimano che il picco arriverà attorno a Natale, seguendo un andamento simile a quello osservato nel resto d’Europa. Sul territorio fiorentino, però, il quadro resta tranquillo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Influenza in Italia, pochi contagi con 7,91 casi ogni 1.000. Incidenza più elevata in Piemonte, picco previsto tra dicembre e gennaio - facebook.com Vai su Facebook
Influenza: ancora pochi i casi, in attesa del picco. Attenzione ai sintomi: ecco quando rivolgersi al medico - Accanto ai virus stagionali compaiono, come ogni anno, alcuni casi di polmonite, malattia che può essere di origine virale o batterica. Come scrive lanazione.it
Influenza, oltre 500mila infezioni in 1 settimana: l'allarme di Pregliasco - Nell'ultima settimana monitorata dalla sorveglianza RespiVirNet 'oltre 500mila, anche 600mila casi complessivi di infezioni respiratorie acute ... Segnala msn.com
Influenza, quali vaccini scegliere per difendersi: il mix di virus atteso in autunno, previsti 16 milioni di casi - La campagna vaccinale contro l' influenza è iniziata. Scrive ilmessaggero.it