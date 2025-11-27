Influenza 2025 già 2 milioni a letto | Quest’anno è diversa tanti contraggono più virus insieme

La stagione influenzale 2025 è iniziata con quattro settimane di anticipo rispetto agli anni precedenti, e i numeri parlano chiaro: secondo il sistema di sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità, già 2,1 milioni di italiani sono a letto a causa di infezioni respiratorie. Un dato che preoccupa medici ed esperti, non solo per l’anticipo, ma soprattutto per le caratteristiche peculiari di questa stagione. Già dall’inizio di novembre tante persone manifestano febbre, tosse, male alle ossa, alla testa e alla gola, e per un motivo preciso. Quest’anno la situazione presenta tre aggravanti significative: la co-circolazione con altri virus respiratori come Sars-CoV2, RSV (virus sinciziale respiratorio), Rhinovirus, Adenovirus e sindromi parainfluenzali, presenti già da metà ottobre; la ricomparsa del ceppo H3N2, notoriamente più virulento; l’abbassamento repentino delle temperature e l’aumento dell’umidità, che costringono a stare più al chiuso facilitando i contagi. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Influenza 2025, già 2 milioni a letto: “Quest’anno è diversa, tanti contraggono più virus insieme”

News recenti che potrebbero piacerti

Influenza in anticipo, già oltre due milioni di italiani a letto: La stagione influenzale è partita con largo anticipo e con numeri già preoccupanti. Secondo il sistema di sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità, dall’inizio dell’autunno... - facebook.com Vai su Facebook

Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto #influenza Vai su X

Influenza in anticipo, casi in aumento in Italia: sintomi e varianti - In Italia i contagi influenzali stanno aumentando: l’11,2% dei campioni analizzati la scorsa settimana è risultato positivo e i bambini restano la fascia più colpita. Riporta tg24.sky.it

Influenza 2025, sintomi e vaccino: cosa sapere - La stagione influenzale 2025 si sta aprendo in un contesto in cui i virus respiratori circolano molto e in cui l’esperienza degli ultimi anni (influenza, covid, RSV) ha cambiato il modo di guardare ai ... abruzzonews24.com scrive

Allarme Influenza 2025: Oltre 2 Milioni di Italiani Contagiati da una Stagione Particolarmente Intensa e Anticipata - La stagione influenzale ha preso avvio con un'intensità e un anticipo significativi, colpendo già 2,1 milioni di italiani dall'inizio ... Segnala dailyexpress.it