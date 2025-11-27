Infissi e giochi nuovi di zecca lavori conclusi nelle aule e in giardino | riapre l' asilo Braccio di Ferro
L’Albergheria riscopre il nido Braccio di Ferro. È stato riaperto oggi il nido di via Santissimo Crocifisso, oggetto di un intervento di recupero dell’edificio, realizzato dalle maestranze del Coime, che ha permesso di restituire al territorio un “servizio educativo fondamentale, con una capienza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
