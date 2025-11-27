Infiltrazioni e blackout liceo da Vinci in panne Due giorni di vacanza

Due giorni di vacanze extra per i liceali della succursale del liceo da Vinci di Casalecchio, ma solo per quelli che, in via Panfili, studiano al terzo piano. Questo mentre all' Iis Keynes di Castel Maggiore, sempre ieri, la stragrande maggioranza dei ragazzi ha scioperato, andandosene a casa, a causa del gelo in classe. In entrambi i casi, sono al lavoro i tecnici della Città metropolitana, padrone di casa delle superiori, per risolvere guasti, perdite e riavviare caldaie. Oltre a cimentarsi, oggi, in un tour, termometro in mano, aula per aula per misurare le temperature. Partiamo dallo sfortunato terzo piano della succursale del da Vinci alla Croce di Casalecchio.

