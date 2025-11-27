Infermeria Inter quando tornerà a disposizione Mkhitaryan? Le ultime sul centrocampista armeno

Internews24.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Dario Bartolucci Infermeria Inter, i nerazzurri puntano al recupero anticipato di Mkhitaryan: sarà una grande risorsa in più per Chivu?. Buone notizie per Cristian Chivu in vista del prossimo match in Serie A contro la Fiorentina: Henrikh Mkhitaryan sembra finalmente pronto a tornare in campo dopo l’infortunio subito nella trasferta contro il Napoli, dove si fece male mentre provocava il rigore con cui i partenopei avevano sbloccato il risultato. Il problema, un risentimento al muscolo semitendinoso della coscia sinistra, non è stato di poco conto. La sua natura, insieme all’età dell’armeno, ha richiesto una maggiore attenzione e una gestione delicata per garantire un recupero completo. 🔗 Leggi su Internews24.com

infermeria inter quando torner224 a disposizione mkhitaryan le ultime sul centrocampista armeno

© Internews24.com - Infermeria Inter, quando tornerà a disposizione Mkhitaryan? Le ultime sul centrocampista armeno

Approfondisci con queste news

Infermeria Inter: Sommer disponibile con l'Empoli, De Vrij e Arnautovic tornano a Udine? - Ripresa degli allenamenti con buone indicazioni per Simone Inzaghi: Yann Sommer sta già meglio dopo la distorsione alla caviglia destra accusata con la Svizzera e ha lavorato a parte sui campo della ... Secondo gazzetta.it

Inter: Calhanoglu e Acerbi in gruppo, a disposizione con il Venezia - Calhanoglu e Acerbi sono tornati a lavorare in gruppo e dunque saranno a disposizione per la gara di domenica sera dell'Inter in ... Come scrive sportmediaset.mediaset.it

Inter, tutti a disposizione a parte Vecino: recuperati De Vrij, D'Ambrosio e Godin - Buone notizie per Antonio Conte dall'infermeria dell'Inter, in vista della gara della Samp, la prima in campionato dopo la Coppa Italia contro il Napoli. Scrive m.tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Infermeria Inter Torner224 Disposizione