Infermeria Inter quando tornerà a disposizione Mkhitaryan? Le ultime sul centrocampista armeno

di Dario Bartolucci Infermeria Inter, i nerazzurri puntano al recupero anticipato di Mkhitaryan: sarà una grande risorsa in più per Chivu?. Buone notizie per Cristian Chivu in vista del prossimo match in Serie A contro la Fiorentina: Henrikh Mkhitaryan sembra finalmente pronto a tornare in campo dopo l’infortunio subito nella trasferta contro il Napoli, dove si fece male mentre provocava il rigore con cui i partenopei avevano sbloccato il risultato. Il problema, un risentimento al muscolo semitendinoso della coscia sinistra, non è stato di poco conto. La sua natura, insieme all’età dell’armeno, ha richiesto una maggiore attenzione e una gestione delicata per garantire un recupero completo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infermeria Inter, quando tornerà a disposizione Mkhitaryan? Le ultime sul centrocampista armeno

