Comunicato Stampa: Tra le note di un sogno”, un viaggio emotivo nelle crepe e nelle attese di un legame ... iltempo.it
Casa Pasolini apre al pubblico, sarà uno spazio culturale in connessione con il territorio romatoday.it
Aiuti ai pescatori, disco verde dalla giunta ai ristori per 480 mila euro: "Al fianco del comparto" palermotoday.it
DIRETTA Tutte le notizie di giovedì 27 novembre: Vlahovic e Pulisic a rischio LIVE calciomercato.it
Il Sap dal prefetto: rotta balcanica, sicurezza e carenza di poliziotti al centro dell'incontro triesteprima.it
Agrigento 2025, tre giorni di studio sulla classicità: al via il convegno su giardini e paesaggio agrigentonotizie.it
Parco Nazionale del Circeo, ok del Ministero per due progetti da oltre 700mila euro
Due interventi strategici presentati dal Parco Nazionale del Circeo e ricadenti nel territorio com... ► latinatoday.it
Aggiudicati i lavori all'ex convento San Basilio, ma c'è l'incognita delle associazioni di quartiere
Passo in avanti per uno degli interventi nel centro storico finanziati nel 2021 dal ministero dell... ► palermotoday.it
Dalla festa del cioccolato alla magia delle candele, gli eventi del weekend nelle Marche
La regione si anima con eventi imperdibili in ogni provincia dal 28 al 30 novembre : a Serra de’ Con... ► ilrestodelcarlino.it
Comunicato Stampa: Tra le note di un sogno”, un viaggio emotivo nelle crepe e nelle attese di un legame irrisolto
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Co... ► iltempo.it
Un nuovo murales per il benessere di chi affronta la radioterapia
Un murales all’interno della sala di radioterapia oncologica all’ospedale maggiore, con l’intento ... ► triesteprima.it
Anna Ruvolo allo Zecchino d’Oro: la piccola riberese è l’unica siciliana in gara nella 68esima edizione
Anna Ruvolo, 10 anni di Ribera, sarà una delle protagoniste della 68esima edizione dello Zecchino ... ► agrigentonotizie.it
Le Nike che si illuminano al buio stanno tornando — e i sneakerhead stanno già fingendo di non esserne felici
Nike sta per far brillare di nuovo la notte — letteralmente. Le Foamposite, quelle scarpe futuristi... ► metropolitanmagazine
Sicurezza a Milano, il questore in Parlamento: "Furti e rapine per l'80% da stranieri"
A Milano, per le Olimpiadi invernali di febbraio (e le Paralimpiadi di marzo), ci saranno oltre 2m... ► milanotoday.it
Comunicato Stampa: Macchie, polvere e prezzi interi: Tineco li elimina tutti con gli sconti del Black Friday
Dal 28 novembre al 1° dicembre, il Black Friday di Per di più, la potenza di aspirazione d... ► iltempo.it
San Giovanni Galermo: workshop teatrale e sociale con 'Stalker teatro'
Alle ore 16 del 28 novembre, nella sede dell'istituto comprensivo “Di Guardo-Quasimodo” del quarti... ► cataniatoday.it
“Un’eredità pazzesca, ma…”. Pippo Baudo, cosa si scopre a tre mesi dalla sua morte
Il testamento di Pippo Baudo è stato aperto il 9 settembre, nello studio del notaio Renato Carraffa... ► caffeinamagazine.it
“C’è un ragazzo morto nel parco”. L’allarme di un passante all’alba
Milano si sveglia piano, avvolta da quella calma surreale che precede il grande fermento della citt... ► caffeinamagazine.it
Poco F8 Pro e Ultra ufficiali: specifiche e prezzi
Xiaomi ha lanciato a livello globale due nuovi modelli della serie economica Poco: Poco F8 Pro e Po... ► pantareinews.com
Frosinone, finanziamento regionale di oltre 82mila euro per il Festival dei Conservatori
Il Comune di Frosinone ha ottenuto un finanziamento di 82.847,20 euro dalla Regione Lazio nell’amb... ► frosinonetoday.it
Documenti contraffati, maxi operazione: coinvolta anche Pordenone
Anche il territorio pordenonese è finito nel mirino di un'inchiesta della Procura di Modena che ha... ► pordenonetoday.it
Anticipazioni un professore 3 il terzo e quarto episodio del 27 novembre 2025
Il palinsesto televisivo del 27 novembre 2025 si arricchisce con il ritorno di Un professore: in pr... ► jumptheshark.it
Roma, maxi blitz antidroga: smantellata rete internazionale, 8 misure cautelari e 130 chili di cocaina sequestrati
Un’organizzazione criminale internazionale specializzata nel traffico di cocaina è stata smantellat... ► romadailynews.it
A Frosinone in occasione della giornata mondiale contro l'Aids screening gratuiti
In occasione della Giornata Mondiale contro l'AIDS (1° dicembre), la sanità ciociara scende in cam... ► frosinonetoday.it
Caserta: trovato morto giovane scomparso domenica a Barcellona
Caserta, 27 nov. - (Adnkronos) - E' stato trovato morto un giovane originario della provincia di Cas... ► iltempo.it
Omicidio Chiara Poggi, dalle nuova analisi sul dna arriva la svolta: per i consulenti del gip c’è “piena concordanza” con la linea paterna di Andrea Sempio
Nell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi riaffiora un elemento rimasto a lungo sullo sfondo: il... ► lanotiziagiornale.it
"Il tuo volto come profezia": rassegna teatrale promossa dalla fondazione Francesco Ventorino
“Il tuo volto come una profezia” è il titolo scelto per la rassegna teatrale 2026 promossa dalla F... ► cataniatoday.it
HURRICANE WARS: LA FURIA DEI MONSONI di Thea Guanzon – Recensione
La Furia dei Monsoni é il secondo capitolo della saga Hurricane Wars di Thea Guanzon, romanzo che p... ► nerdpool.it
Comunicato Stampa: Dentro “L'orizzonte degli eventi”, un viaggio tra memoria e metamorfosi
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Co... ► iltempo.it
Grande Fratello, Beatrice Luzzi e le bordate: "Come opinionista sono stata schiacciata, come concorrente psicopatia contro"
Beatrice Luzzi torna a parlare del Grande Fratello e della sua avventura sia come opinionista sia co... ► comingsoon.it
Sparatoria Washington, preso un afghano presunto autore: gli Usa sospendo i visti
Alla vigilia della festa del Ringraziamento, il terrore piomba nel cuore di Washington, a soli due ... ► ildifforme.it
Le Rose BB Cream Nails sono la manicure delle ragazze che giurano di “averle naturali”
Ogni inverno c’è un’estetica che divide internet: quelle che sfoggiano glitter e nail art 3D come s... ► metropolitanmagazine
Caserta, ‘Autunno Musicale’ con i flautisti Mario Bruno e Federico Martino
Tempo di lettura: 4 minutiL’Autunno Musicale – Suoni & Luoghi d’Arte prosegue alla Reggia di ... ► anteprima24.it
Sempre più famiglie palermitane angosciate dal sovraindebitamento: attivato sportello informativo
“Sempre più famiglie palermitane si rivolgono angosciate ai nostri sportelli Federconsumatori ed i... ► palermotoday.it
Sequestra e picchia lo zio, poi tenta di derubarlo e per vendetta dà fuoco alla casa: fermato 46enne
A Siracusa un 46enne è accusato di aver aggredito lo zio, tentato di derubarlo e di aver incendiato... ► fanpage.it
Federico Pellegrino lancia la staffetta azzurra: “Siamo pronti per vincere una medaglia olimpica”
Federico Pellegrino è pronto a vivere la sua diciassettesima stagione di Coppa del Mondo. Una carri... ► oasport.it
Covid, funzionario FDA: “non mi sono vaccinata”
''Come persona ben informata, ha scelto di fare qualcuno dei vaccini?''. Risp: ''No, non li ho fatti... ► imolaoggi.it
Ghilardi, solo sei minuti in giallorosso: il futuro alla Roma è già in bilico
Nella Roma che domina la classifica, c’è anche chi vive la stagione da spettatore. Dietro l’entusia... ► serieagoal.it
A Cadoneghe concerto–omaggio ad Umberto Marcato “Ma quando torno a Padova…e tanti successi”
Sabato 29 novembre alle ore 21, all’Auditorium Ramin di Cadoneghe (via Rigotti), si svolgerà il co... ► padovaoggi.it
Concorso posizioni economiche ATA, sedi assegnate anche a 500 km: i sindacati chiedono rettifica
La prova finale di valutazione per le attribuzioni delle posizioni economiche del personale ATA si ... ► orizzontescuola.it
Prime lauree in Infermieristica ad Agrigento: ecco chi sono i 30 nuovi professionisti del territorio
Il Polo territoriale universitario di Agrigento ha ospitato la prima sessione di laurea in Infermi... ► agrigentonotizie.it
Bonini: «Nella Juventus troppi giocatori stranieri e troppe rivoluzioni. Algoritmi? Preferisco le emozioni»
di Redazione JuventusNews24Bonini: «Nella Juventus troppi giocatori stranieri e troppe rivoluzioni. ... ► juventusnews24.com
Avanzano i lavori all'ex hotel Commodore, nel 2026 l'apertura del Zoya Resort
Il sindaco Riccardo Mortandello, accompagnato dall'assessore alla Programmazione urbanistica Luca ... ► padovaoggi.it
Cosa fare questo weekend a Firenze
Di seguito gli appuntamenti da non perdere a Firenze e provincia nel weekend del 28-29 e 30 novemb... ► firenzetoday.it
Morto il figlio di Jackson Browne, Ethan aveva 52 anni: “Trovato privo di sensi nella sua abitazione”
È morto a 52 anni il cantante, modello e attore Ethan Browne, figlio del cantautore Jackson. L'uomo... ► fanpage.it
Lost IQ: jazz mediterraneo al Monk
Venerdì 28 novembre secondo appuntamento al Monk Jazz Club di Catania, con la rassegna Soundscape,... ► cataniatoday.it
Accordo siglato e vertenza chiusa alla filiale Brt di Madonna dell'Acqua
Dopo 8 giorni di sciopero, dove non sono mancate le tensioni, si è chiusa la vertenza fra Afs (app... ► pisatoday.it
È morto Fabio Luccioli, il giornalista aveva 38 anni e ha lottato contro una grave malattia
La città di Foligno e l’intero mondo del giornalismo umbro sono stati colpiti da un lutto improvvis... ► cinemaserietv.it
È morta Pam Hogg, addio alla stilista punk rock che ha vestito Rihanna e Lady Gaga
È morta a 66 anni Pam Hogg, la stilista scozzese dall'animo ribelle e visionario, famosa per il suo... ► fanpage.it
La responsabilità civile dei docenti per infortunio degli studenti: normativa, giurisprudenza e casi pratici. DIRITTO IN CATTEDRA con Miceli (Anief) LIVE Giovedì 27 novembre alle 17:00
Il nuovo appuntamento di "Diritto in cattedra", il format di consulenza legale in onda sui canali s... ► orizzontescuola.it
Autostrada, annullata la chiusura notturna dell'A26 nel tratto tra Borgomanero e Romagnano
Annullata la chiusura notturna prevista sull'A26 nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 novembre.I... ► novaratoday.it
Scomparso da domenica, Rocco trovato senza vita a Barcellona
La comunità di Francolise è sconvolta per la morte di un giovane cittadino, Rocco Amato, trovato s... ► casertanews.it
Ceprano, sequestrati 200 Kg di alimenti in un mini market
Vasta operazione congiunta dei Carabinieri delle Stazioni locali e del Nucleo Antisofisticazioni e... ► frosinonetoday.it
È morta la stilista punk rock Pam Hogg
È morta Pam Hogg, stilista scozzese e icona del punk rock britannico. A darne notizia è la famiglia... ► lettera43.it
San Nicandro Garganico piange l'ex sindaco Sebastiano 'Ninuccio' De Luca, aveva 85 anni
Addio a Sebastiano ‘Ninuccio’ De Luca, politico di lungo corso e già sindaco di San Nicandro Garga... ► foggiatoday.it
Il paradosso italiano: si punta alla repressione, no alla prevenzione
La società, anche se a modo suo, è in costante sviluppo. Uno sviluppo che, ad alcuni, appare più co... ► metropolitanmagazine
Truffa del falso incidente in trasferta: anziana truffata per oltre 15mila euro
Si sono presentati come carabinieri e hanno inscenato un caso circa un grave incidente stradale e,... ► napolitoday.it
Sparatoria vicino alla Casa Bianca, feriti gravemente due militari della Guardia nazionale | Fermato un sospettato: è un migrante afghano | Usa sospendono i visti da Kabul
L'aggressore, 29 anni, che è stato ferito nell'attacco, è arrivato con il programma di Biden: aveva ... ► tgcom24.mediaset.it
Ucraina, svelata telefonata di Witkoff: dava consigli ai russi. L’ira di Mosca
È bufera sull’inviato speciale statunitense Steve Witkoff dopo che Bloomberg ha rivelato i dettagli... ► lapresse.it
Mutti a Collecchio, la Flai Cgil elegge tre Rsu su sei
Con l’elezione di tre Rsu su sei, la Flai Cgil di Parma si riconferma il primo sindacato nello sta... ► parmatoday.it
Milan, nuovo nome per l’attacco: l’ex Juve torna in Serie A?
Il Milan valuta un nuovo rinforzo per l’attacco e segue da vicino Kaio Jorge, ex attaccante della J... ► rompipallone.it
Calcio Uisp a 11: Ragadini fa tris e l'Amatori Filattiera va k.o.
La Spezia, 27 novembre 2025 – Continua il buon momento dell'Amatori Per Lucio che blocca la leader... ► lanazione.it
Lautaro rabbioso dopo il cambio: brutto gesto quando si è seduto in panchina
Un’altra serata complicata per Lautaro Martinez, che continua ad attraversare un momento poco brill... ► ilnerazzurro.it
Il Comune lancia il bando "Mosaic": gli under 35 protagonisti attraverso la creatività e l'imprenditorialità
ANCONA – Chi vuole diventare protagonista di un progetto innovativo per i giovani di Ancona e gest... ► anconatoday.it
Genoa, la cura di De Rossi funziona: le quattro mosse che hanno permesso al Grifone di rilanciarsi dopo un periodo non facile
Genoa, la cura di De Rossi inizia a dare i suoi frutti. Le decisioni del tecnico romano che hanno p... ► calcionews24.com
Campionato Spezzino: si arenano Bar Pi&Ro e Sporting Follo
La Spezia, 27 novembre 2025 – Nella quinta giornata del campionato amatoriale di calcio a 7 Aics '... ► lanazione.it
Enpaf, via libera dal Consiglio Nazionale al budget di previsione 2026
ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio Nazionale dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti... ► lidentita.it
Milan, Rabiot: “Cavallo Pazzo mi rappresenta. Io migliorato? Ho fatto progressi, curo i dettagli”
"Il Duca", ma anche 'Cavallo Pazzo" sono due tra i soprannomi di cui si può fregiare Adrien Rabiot, ... ► pianetamilan.it