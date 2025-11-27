' Indovina chi viene a cena' sul palco del Nuovo arrivano Cesare Bocci e Vittoria Belvedere

Sabato 29 e domenica 30 arriva al Teatro Nuovo lo spettacolo 'Indovina chi viene a cena' che vede protagonisti Cesare Bocci e Vittoria Belvedere per la regia di Guglielmo Ferro.Torna in scena quindi la famosa commedia che fu interpretata al cinema dai due mostri sacri come Katharine Hepburn e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - 'Indovina chi viene a cena', sul palco del Nuovo arrivano Cesare Bocci e Vittoria Belvedere

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Indovina chi viene a cena il 15 dicembre? Il primo nome che scalderà il cuore e il palato nella serata di “Un Piatto d’Oro. Un Gesto d’Amore” è quello di Max Poggi. Max è un caro amico di #Antoniano che è stato al nostro fianco in tante occasioni speciali c - facebook.com Vai su Facebook

Su Rai 3 “Indovina chi viene a cena” è stato visto da 777 mila spettatori con il 4,4% di share. #AscoltiTv Vai su X

Su Rai 3 torna “Indovina chi viene a cena”: Sabrina Giannini riparte dalla Sardegna e dal Cilento - Nella prima puntata della stagione, Sabrina Giannini e la squadra di “Indovina chi viene a cena” – in onda sabato 22 novembre alle 21. Lo riporta corrierenazionale.it

“Indovina chi viene a cena”, occhio al frigo: non aprite quella porta - Multischermo / Sabrina Giannini torna su Rai 3 e parte lancia in resta contro i mali della modernità alimentare e sanitaria ... Segnala repubblica.it

Indovina chi viene a cena su Rai3 con Sabrina Giannini: temi e scaletta - La puntata di Indovina chi viene a cena di sabato 22 novembre 2025, in onda su Rai 3 alle 21:25, è condotta da Sabrina Giannini, giornalista e volto storico del programma d'inchiesta nato nel 2016 com ... Scrive msn.com