Indonesia Giacarta vieta la vendita di carne di cane e gatto | in Asia però il consumo prosegue

Giacarta, capitale dell'Indonesia, vieta il commercio di carne di cane e gatto. Un passo storico, ma ci sono ancora comunità nel mondo in cui il consumo prosegue. Lo spiega a Fanpage.it l'attivista Davide Acito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

«Dio ha creato il cane affinché fosse mangiato». In Indonesia il fronte del no al divieto deciso da Giacarta - Il reportage della France Presse dopo il provvedimento che ha annunciato lo stop entro sei mesi al consumo alimentare di cani, gatti e pipistrelli per prevenire il ritorno della rabbia. Segnala corriere.it

