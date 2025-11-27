Indennizzi per ingiusta detenzione Nordio | I dati più alti si registrano alla Corte di Appello di Reggio e Catanzaro

Reggiotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Purtroppo mi trovo costretto a confermare i dati che corrispondono a quelli indicati nell'ultima relazione al Parlamento sulle misure cautelari personali e sulla riparazione per ingiusta detenzione. È stato prontamente chiesto un contributo al Mef, ministero competente per la fase di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

indennizzi per ingiusta detenzione nordio i dati pi249 alti si registrano alla corte di appello di reggio e catanzaro

© Reggiotoday.it - Indennizzi per ingiusta detenzione, Nordio: "I dati più alti si registrano alla Corte di Appello di Reggio e Catanzaro"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

indennizzi ingiusta detenzione nordioNordio: in due anni più di 50 milioni pagati per ingiusta detenzione - 000 misure di custodia, ma in 9 casi su 10 arriva poi la condanna ... Si legge su ilsole24ore.com

Ingiusta detenzione: La Calabria in testa ai rimborsi - Per ingiusta detenzione nel 2025 in Calabria riconosciuti 203 indennizzi per 10 milioni di euro. Secondo quotidianodelsud.it

indennizzi ingiusta detenzione nordioIngiuste detenzioni, a Reggio e Catanzaro 203 indennizzi per quasi 10 milioni di euro - Le due Corti d'Appello calabresi sono le più "costose" d'Italia. Riporta corrieredellacalabria.it

Cerca Video su questo argomento: Indennizzi Ingiusta Detenzione Nordio