Indagine Pesaro proroga di 6 mesi per Ricci e due indagati

ANCONA, 27 NOV – Altri sei mesi di tempo per esaminare il contenuto delle chat tra l'ex sindaco di Pesaro, l'europarlamentare dem Matteo Ricci, e il suo ex braccio destro in Comune Massimiliano Santini. La richiesta di proroga delle indagini – che riguarda anche l'ex capo di gabinetto Franco Arceci e il dirigente comunale Eros.

