Incidente tra quattro vetture a Torino | tamponamento al semaforo | La fotogallery

Tamponamento a catena a Torino in corso IV Novembre. Intorno alle 14 di giovedì 27 novembre si è verificato l’incidente che ha coinvolto quattro vetture tra cui un’ambulanza della Croce Verde. . 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Incidente tra quattro vetture a Torino: tamponamento al semaforo | La fotogallery

Altre letture consigliate

Un incidente tra #Gonnosfanadiga e #Guspini ha coinvolto quattro persone - facebook.com Vai su Facebook

Incidente stradale a Foggia, scontro tra quattro auto in via Conte Appiano: sei persone ferite Vai su X

Incidente tra quattro vetture a Torino: tamponamento al semaforo | La fotogallery - Intorno alle 14 di giovedì 27 novembre si è verificato l’incidente che ha coinvolto quattro vetture tra cui un’ambulanza della Croce Verde. Secondo torinotoday.it

Incidente sulla statale 26 - Questa mattina la strada statale 26 della Valle d'Aosta è stata temporaneamente chiusa tra Strambino e Ivrea a seguito di un tamponamento a catena che ha coinvolto un pullman e quattro vetture. Segnala rainews.it

Incidente lungo la tangenziale sud di Torino: tre mezzi coinvolti, feriti e traffico rallentato - L'incidente è avvenuto nella mattina di sabato, 22 novembre, lungo la tangenziale di Torino in direzione sud, all'altezza dello svincolo Debouchè. Secondo torinotoday.it