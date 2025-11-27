Incidente tra quattro vetture a Torino | tamponamento al semaforo | La fotogallery

Torinotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tamponamento a catena a Torino in corso IV Novembre. Intorno alle 14 di giovedì 27 novembre si è verificato l’incidente che ha coinvolto quattro vetture tra cui un’ambulanza della Croce Verde. . 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Secondo torinotoday.it

