È finita fuori strada mentre percorreva la statale 115, in territorio di Montallegro, riportando ferite che hanno richiesto il ricovero in ospedale. Una donna alla guida di una Renault Scenic, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo tra la vegetazione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Incidente sulla statale 115, perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: donna in ospedale