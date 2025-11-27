Incidente sulla SS36 traffico in tilt | un veicolo si è dato alla fuga
Code e traffico in tilt sulla Valassina nel tratto compreso tra Arosio e Briosco a seguito di un incidente stradale tra diversi veicoli, al km 29 in direzione Nord.Il sinistro, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, è avvenuto poco dopo le 14 di oggi, giovedì 27 novembre e ha coinvolto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
