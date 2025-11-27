Incidente sulla provinciale auto si ribalta | padre e figlio in ospedale
SAN VITO DEI NORMANNI - Grosso spavento per gli occupanti di un'auto, padre e figlio, coinvolti in un incidente autonomo verificatosi questa mattina, giovedì 27 novembre, sulla provinciale 48. La strada che dall'agro di San Vito dei Normanni, dove è avvenuto al sinistro, conduce in direzione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche questi approfondimenti
L'incidente ieri sera (martedì 25 novembre) sulla provinciale a Sommariva Bosco, l'automobilista non sarebbe in pericolo di vita - facebook.com Vai su Facebook
Incidente sulla provinciale, auto si ribalta: padre e figlio in ospedale - È quanto accaduto sulla sp 48 nell'agro di San Vito dei Normanni: sul posto i vigili del fuoco di Brindisi. Come scrive brindisireport.it
Perde il controllo dell'auto e si ribalta: due feriti sulla Provinciale - Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale accaduto nel primo pomeriggio di oggi – martedì 25 novembre – sulla strada provinciale 159, nel Comune di Scansano. Scrive corrieredimaremma.it
Auto si ribalta sulla provinciale 29 a Sommariva Bosco - Il più grave a Sommariva Bosco, dove una vettura si è ribaltata autonomamente, senza coinvolgere altri mezzi. Secondo targatocn.it