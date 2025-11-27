Incidente sulla Monselice Mare violento scontro tra un' auto e un furgone | un morto e un ferito grave

MONSELICE - Ancora una tragedia lungo le strade della provincia di Padova. Oggi, 27 novembre, alle 13,30 lungo la Monselice Mare, all'altezza del comune di Monselice, si è verificato. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Incidente sulla Monselice Mare, violento scontro tra un'auto e un furgone: un morto e un ferito grave

