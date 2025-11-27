Incidente sul lavoro in Basilicata | muore 50enne mentre taglia la legna

Tragedia, questa mattina, a Satriano di Lucania, dove un operaio 50enne, originario del Vallo di Diano e addetto al taglio della legna, è deceduto per cause ancora non appurate. Al momento, non si conoscono le cause del decesso e se possano essere riconducibili in maniera diretta alle sue. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

