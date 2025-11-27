Incidente nella galleria della Statale 36 | code chilometriche per i viaggiatori

Leccotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente stradale ha paralizzato giovedì mattina la Statale 36 del lago di Como e dello Spluga nella galleria del monte Barro, in direzione Lecco. Il sinistro si è verificato all'altezza del chilometro 49.2 e ha causato lunghe code sia sulla superstrada che lungo i percorsi alternativi verso. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

incidente nella galleria della statale 36 code chilometriche per i viaggiatori

© Leccotoday.it - Incidente nella galleria della Statale 36: code chilometriche per i viaggiatori

Approfondisci con queste news

incidente galleria statale 36Incidente nella galleria della Statale 36: code chilometriche per i viaggiatori - Un incidente stradale ha paralizzato giovedì mattina la Statale 36 del lago di Como e dello Spluga nella galleria del monte Barro, in direzione Lecco. Secondo leccotoday.it

incidente galleria statale 36Schianto sulla Lecco-Ballabio: traffico bloccato sulla Statale 36 - Schianto nel pomeriggio di domenica 23 novembre sulla Strada Statale 36 racc, la superstrada che collega Lecco alla Valsassina passando per Ballabio. Secondo leccotoday.it

incidente galleria statale 36Maxi incidente in galleria. Le esercitazioni dei soccorsi per le Olimpiadi - Coinvolti Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Anas e personale del 118 ... Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Galleria Statale 36