Incidente in tangenziale scontro tra un' auto e un furgone
Poco prima delle 18 si è verificato un incidente sulla tangenziale di Parma, tra le uscite Coloreto e Traversetolo, che ha visto coinvolte un furgone e un’auto. Il bilancio è di due persone rimaste coinvolte nell’impatto. Hanno rifiutato il trasporto in Pronto Soccorso. Sul luogo dello scontro è. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
#Viabilità | #incidente | | #traffico | Tangenziale Est Code dall'altezza del Bivio dell'A24 e Circonvallazione Salaria in direzione Stadio @Emergenza24 | #Luceverde Vai su X
#Incidente | Tangenziale Est di #Milano AGGIORNAMENTO Incidente risolto Rallentamenti per traffico dell'orario di punta #Luceverde ---------------------------------------------------------------------- Code in aumento per incidente tra Rubattino: Segrate-Città St - facebook.com Vai su Facebook
Scontro in tangenziale: 19enne - 40 quando una motocicletta, guidata da una ragazza di 19 anni che stava andando al lavoro ... Riporta cremonaoggi.it
Scontro tra due auto, una si ribalta nel mezzo della tangenziale nord - Le foto - È successo poco fa in tangenziale in direzione Fidenza, all’altezza di viale Europa. Segnala gazzettadiparma.it
Scontro auto-moto in un incrocio critico: giovane ferito - 30, all'intersezione tra la tangenziale (via Eridano) e via Trebbia, uno degli incroci più critici della viabilità urbana. Da laprovinciacr.it