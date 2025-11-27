Incidente in piazza XXIV Maggio Darsena a Milano | giovane ciclista in gravi condizioni
Un ragazzo di 23 anni è in gravi condizioni dopo un incidente stradale in piazza XXIV Maggio a Milano. Il ventitreenne, che viaggiava in bicicletta, è stato travolto da un'auto attorno alle 12.30 di giovedì. Grave incidente in DarsenaLo scontro è stato particolarmente violento e il ciclista è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
