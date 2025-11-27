Incidente frontale tra due auto sulla Monselice Mare una finisce ribaltata fuori strada | un morto e un ferito

Ilgazzettino.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MONSELICE (PADOVA) - Ancora una tragedia lungo le strade della provincia di Padova. Oggi, 27 novembre, alle 13.30 lungo la Monselice Mare, nel territorio di Monselice all'altezza. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

incidente frontale tra due auto sulla monselice mare una finisce ribaltata fuori strada un morto e un ferito

© Ilgazzettino.it - Incidente frontale tra due auto sulla Monselice Mare, una finisce ribaltata fuori strada: un morto e un ferito

Approfondisci con queste news

incidente frontale due autoIncidente frontale tra due auto sulla Monselice Mare, una finisce ribaltata fuori strada: un morto e un ferito - Ancora una tragedia lungo le strade della provincia di Padova. Segnala msn.com

incidente frontale due autoScontro frontale tra due auto a Nettuno: morto un ragazzo di 19 anni, tre feriti gravi - Tragedia a Nettuno, dove un 19enne è morto in un incidente tra due auto. Riporta fanpage.it

incidente frontale due autoIncidente a Iglesias con scontro frontale tra auto, due morti e un ferito gravissimo: strada chiusa - Sono due i morti nell'incidente di Iglesias: in uno scontro frontale hanno perso la vita un 51enne e un 22enne. Lo riporta virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Frontale Due Auto