Incidente frontale tra due auto sulla Monselice Mare una finisce ribaltata fuori strada | morto un 81enne e un ferito gravissimo

MONSELICE (PADOVA) - Ancora una tragedia lungo le strade della provincia di Padova. Oggi, 27 novembre, alle 13.30 lungo la Monselice Mare, nel territorio di Monselice all'altezza. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Incidente frontale tra due auto sulla Monselice Mare, una finisce ribaltata fuori strada: morto un 81enne e un ferito gravissimo

