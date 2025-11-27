Incidente a Palinuro perde il controllo dell' auto e va a finire contro un cancello | un ferito grave

Ancora un incidente stradale in provincia di Salerno. Il sinistro si è registrato in località Saline a Palinuro di Centola. Ferito gravemente il conducente, un uomo del Cilento. Lievi ferite anche per la moglie.L'incidenteL'automobile con a bordo anche un'altra persona, la moglie del conducente. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Incidente a Palinuro, perde il controllo dell'auto e va a finire contro un cancello: un ferito grave

