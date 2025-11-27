Incidente a Cuorgnè | ciclista di 78 anni investito da un’auto il conducente non si ferma per i soccorsi

Incidente stradale oggi, 27 novembre, a Cuorgnè. Un ciclista di 78 anni (classe 1947) è stato investito da un’auto mentre pedalava in via Circonvallazione.Ricerche per individuare il conducenteSecondo le prime informazioni, il conducente della macchina non si è fermato per prestare i soccorsi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

