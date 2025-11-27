Inchiesta corruzione | elettore chiede messa alla prova su fascicolo Toti bis

È stata chiesta la messa alla prova da parte di un elettore, coinvolto nel filone bis nell’ambito della maxi inchiesta sulla corruzione che aveva travolto l'ex presidente della Regione Giovanni Toti, l'ex presidente di Autorità Portuale Paolo Emilio Signorini e l'imprenditore Aldo Spinelli. Il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Inchiesta corruzione: elettore chiede messa alla prova su fascicolo Toti bis

