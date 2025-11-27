Incendio nella caserma di Modica | distrutte tre auto civetta della Guardia di Finanza

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le fiamme questa notte, tra il 26 e 27 novembre. Un incendio di probabile origine dolosa ha distrutto tre auto civetta della Guardia di Finanza di Modica, nel Ragusano. I mezzi si trovavano parcheggiati all’interno dell’area della caserma quando, nel cuore della notte, le fiamme li hanno avvolti. Un uomo incappucciato visto vicino ai veicoli. Secondo le prime informazioni, un uomo incappucciato sarebbe stato notato mentre si avvicinava alle auto portando con sé alcune taniche, per poi dare fuoco ai veicoli. Un dettaglio che rafforza l’ipotesi dell’atto doloso e che sarà centrale nelle indagini. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

