Incendio in un complesso residenziale a Hong Kong | le immagini dal drone

I vigili del fuoco lavorano per il secondo giorno consecutivo per domare uno degli incendi più gravi della storia recente di Hong Kong. Le fiamme che hanno colpito un complesso residenziale hanno distrutto diversi grattacieli e causato la morte di almeno 65 persone. Nelle indagini sul rogo, tre uomini di un’impresa edile sono stati arrestati perché si ritiene che per ristrutturare le torri siano stati usati materiali non conformi agli standard di sicurezza. Le operazioni di soccorso continuano. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Incendio in un complesso residenziale a Hong Kong: le immagini dal drone

Maxi incendio in un complesso residenziale di circa 2000 appartamenti: diversi morti e feriti.

Hong Kong, rogo in un complesso residenziale: tre uomini arrestati per omicidio colposo #hongkong #incendio #26novembre

Hong Kong, incendio in complesso residenziale: ancora decine di dispersi. 55 morti - Sono saliti a 55 i morti nell'incendio di un complesso residenziale di grattacieli a Hong Kong divampato martedì sera.

Incendio Hong Kong, residenti evacuati e in attesa di aiuti - Il 27 novembre un vasto incendio ha devastato un complesso residenziale di Hong Kong, causando oltre 50 vittime e lasciando decine di evacuati senza beni e senza un luogo dove tornare.

Incendio a Hong Kong: sono centinaia i dispersi - Il bilancio dell'incendio divampato mercoledì a Hong Kong è salito a 44 morti.