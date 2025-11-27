Incendio in pieno centro a Milano fiamme sul tetto di un palazo

Le fiamme e il fumo, poi l'evacuazione e l'intervento dei vigili del fuoco. Un incendio ha devastato il tetto di un palazzo di quattro piani al civico 2 di via Santa Cecilia a Milano (dietro San Babila) nel primo pomeriggio di giovedì 27 novembre.Tutto è accaduto poco prima delle 14.30, come.

