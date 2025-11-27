Incendio in 7 grattacieli a Hong Kong oltre 55 morti e 279 dispersi 3 arresti per omicidio colposo si indaga anche per corruzione - VIDEO

L'incendio, classificato di livello 5, è ancora parzialmente attivo, ed è alimentato dalla rete metallica verde e dalle impalcature di bambù che circondano ogni edificio del complesso residenziale, nell’ambito dei lavori di ristrutturazione Continua ad aggravarsi il bilancio relativo ai morti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

