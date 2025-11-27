Incendio in 7 grattacieli a Hong Kong oltre 55 morti e 279 dispersi 3 arresti per omicidio colposo si indaga anche per corruzione - VIDEO
L'incendio, classificato di livello 5, è ancora parzialmente attivo, ed è alimentato dalla rete metallica verde e dalle impalcature di bambù che circondano ogni edificio del complesso residenziale, nell’ambito dei lavori di ristrutturazione Continua ad aggravarsi il bilancio relativo ai morti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
in Mezz'ora. . Per Hong Kong è "il più grave incendio degli ultimi trent'anni", e si sta trasformando in una strage. Sono già oltre cinquanta i morti causati dal maxi-rogo che ha sommerso sette degli otto grattacieli del quartiere residenziale di Tai Po, nel nord dell - facebook.com Vai su Facebook
Choc a #HongKong: sono almeno 36 le vittime del terribile incendio divampato in un complesso di grattacieli. Le fiamme sarebbero partite da un’impalcatura di bambù. #Tg1 Annapaola Ricci Vai su X
Hong Kong, sale a 55 il bilancio dei morti del maxi incendio ai tre grattacieli: si cercano i sopravvissuti - L'incendio mortale di livello 5 che ha devastato a Hong Kong le torri residenziali di Wang Fuk Court di Tai Po è ancora parzialmente attivo, a 20 ore dalla prima ... Secondo ilgazzettino.it
Incendio Hong Kong, grattacieli residenziali in fiamme: almeno 36 morti e 279 dispersi, allarmi non scattati - L’incendio è scoppiato in un complesso residenziale situato nel distretto di Tai Po nel nord di Hong Kong. Lo riporta msn.com
Inferno di fuoco a Hong Kong, maxi incendio grattacieli: almeno 44 morti e 279 dispersi - Le fiamme si sono propagate rapidamente dalla fitta impalcatura di bambù che circondava almeno tre edifici, estendendosi poi ad altre aree ... Si legge su adnkronos.com