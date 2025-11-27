Incendio Hong Kong le immagini dei primissimi istanti del rogo

Su Threads un utente ha diffuso quelle che sembrano le primissime immagini del devastante incendio ad Hong Kong, nel complesso di otto grattacieli di Wang Fuk Court. L’utente – @strikingbiking – ha raccontato di aver sentito prima degli “scoppi”, e che in pochissimo tempo la situazione è degenerata. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Incendio Hong Kong, le immagini dei primissimi istanti del rogo

