Incendio all’impianto Ersu a Pietrasanta

Pietrasanta (Lucca), 27 novembre 2025 – Incendio a Pietrasanta all’impianto Ersu in via delle Colmate. Le fiamme, divampate poco dopo le 9 di questa mattina, hanno interessato un silos in vetroresina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Pietrasanta, una squadra del distaccamento di Viareggio con l’autobotte e due squadre da Lucca con una autobotte e un’autoscala. Sul posto la polizia municipale di Pietrasanta e personale dell’Arpat per eseguire i rilievi sulla qualità dell'aria. La colonna di fumo nero era ben visibile anche da molto lontano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

