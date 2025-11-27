Incendio alla cartiera Fedrigoni di Riva del Garda | colonna di fumo visibile a diversi chilometri

Un incendio è divampato alla cartiera Fedrigoni di Varone, Riva del Garda: evacuati gli operai (uno di loro è rimasto leggermente ferito), vigili del fuoco al lavoro, fumo visibile a chilometri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Una nube di fumo si è levata altissima nel cielo sopra Riva del Garda, visibile anche a diversi chilometri di distanza.