A Riva del Garda, in Trentino, i vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere un incendio divampato nella cartiera Fedrigoni. Diffuso al tetto di un capannone, il rogo ha avuto origine durante i lavori di manutenzione alla guaina. Un operaio è rimasto ferito in modo lieve e trasportato in ospedale, mentre altri 80 lavoratori sono stati evacuati. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Incendio alla cartiera Fedrigoni a Riva del Garda