Incendio alla cartiera di Varone | maxi intervento dei vigili del fuoco

Trentotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mattinata di paura quella vissuta oggi, giovedì 27 novembre, a Varone: un incendio, infatti, si è sviluppato alla Cartiera Fedrigoni, con una colonna di fumo visibile a parecchia distanza, anche nella vicina Riva del Garda. Ancora in fase di chiarimento l’origine del rogo, con le fiamme che – da. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Incendio alla cartiera di Varone: maxi intervento dei vigili del fuoco

