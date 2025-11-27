Incendio alla cartiera di Varone | maxi intervento dei vigili del fuoco
Mattinata di paura quella vissuta oggi, giovedì 27 novembre, a Varone: un incendio, infatti, si è sviluppato alla Cartiera Fedrigoni, con una colonna di fumo visibile a parecchia distanza, anche nella vicina Riva del Garda. Ancora in fase di chiarimento l’origine del rogo, con le fiamme che – da. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
