Incendio a Hong Kong | sono centinaia i dispersi

Il bilancio dell’incendio divampato mercoledì nel complesso residenziale Wang Fuk Court, nel distretto di Tai Po a Hong Kong, è salito a 44 morti. I dispersi restano 279, mentre i feriti sono almeno 29, «sette dei quali in condizioni critiche», secondo quanto dichiarato dal governatore John Lee. Le fiamme hanno avvolto più edifici per quasi 11 ore, mentre i vigili del fuoco sono ancora impegnati a raggiungere i piani superiori resi inaccessibili dal crollo di detriti e impalcature. Il complesso residenziale di Tai Po a Hong Kong (Ansa). Le cause dell’incendio a Hong Kong. Le prime ricostruzioni indicano che il rogo sarebbe partito da un bar karaoke e si sarebbe propagato rapidamente attraverso le impalcature di bambù che circondavano il complesso in ristrutturazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Incendio a Hong Kong: sono centinaia i dispersi

Scopri altri approfondimenti

Hong Kong, sale a 44 morti il bilancio dell'incendio - facebook.com Vai su Facebook

Un incendio in un complesso residenziale di Hong Kong ha provocato almeno 13 morti e 15 feriti. Le fiamme si sono propagate rapidamente attraverso le impalcature di bambù, portando all'evacuazione di 700 residenti Vai su X

Incendio a Hong Kong, bilancio delle vittime sale a 55 - Il bilancio delle vittime del vasto incendio che ha devastato un complesso residenziale di Hong Kong è salito a 55. Come scrive italiaoggi.it

Hong Kong, incendio devastante: perché è uno dei peggiori di sempre e come il bambù ha accelerato il rogo - L’incendio delle ultime ore è uno dei più gravi nella storia di Hong Kong e il suo rapido diffondersi è dovuto anche alla presenza di impalcature di bambù ... Scrive tg.la7.it

Hong Kong, incendio avvolge grattacieli: oltre 40 morti e quasi 300 dispersi - Si aggrava il bilancio delle vittime dell'incendio di Hong Kong, in Cina, che ha avvolto alcuni grattacieli nel distretto di Tai Po. Secondo tg24.sky.it