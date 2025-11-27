Incendio a Hong Kong | salgono a 55 le vittime
Un rogo devastante nel complesso residenziale di Tai Po. Il violento incendio che ha colpito Hong Kong ha provocato una vera e propria strage. Le fiamme hanno distrutto sette delle otto torri residenziali di Wang Fuk Court, nel distretto di Tai Po, lasciando dietro di sé una scena di devastazione. Il bilancio delle vittime continua a crescere. Secondo l'ultimo aggiornamento fornito dai vigili del fuoco durante un briefing, il numero dei morti è salito a 55, includendo quattro persone decedute dopo il ricovero d'urgenza in ospedale. Le autorità continuano a monitorare la situazione mentre proseguono le operazioni di messa in sicurezza dell'area.
