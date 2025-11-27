Incendio a Hong Kong | il numero delle vittime sale a 85 centinaia i dispersi Tre persone arrestate

Thesocialpost.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La notte su Hong Kong si è trasformata in un incubo di fuoco: almeno 85 morti, tra cui un vigile del fuoco, decine di feriti e centinaia di dispersi dopo il gigantesco incendio divampato nel quartiere di Tai Po. A nord-est dell’isola, il cielo dell’inverno subtropicale si è tinto di rosso come se un vulcano fosse esploso all’improvviso, mentre le fiamme avvolgevano il complesso residenziale Wang Fuk Court, un enorme alveare di cemento abitato da circa 5 mila persone. Le fiamme sono partite nel pomeriggio di mercoledì e, spinte dal vento, hanno divorato un intero isolato. Sette degli otto edifici di Wang Fuk Court hanno iniziato a bruciare come fiammiferi uno dopo l’altro, trasformandosi in torce alte decine di metri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

incendio a hong kong il numero delle vittime sale a 85 centinaia i dispersi tre persone arrestate

© Thesocialpost.it - Incendio a Hong Kong: il numero delle vittime sale a 85, centinaia i dispersi. Tre persone arrestate

Leggi anche questi approfondimenti

incendio hong kong numeroIncendio, sale a 75 il numero delle vittime: ancora 250 i dispersi - Almeno 75 persone sono morte nell'incendio che ha devastato un complesso residenziale di grattacieli a Hong Kong ieri. Secondo tio.ch

incendio hong kong numeroInferno di fuoco a Hong Kong, maxi incendio grattacieli: almeno 44 morti e 279 dispersi - Le fiamme si sono propagate rapidamente dalla fitta impalcatura di bambù che circondava almeno tre edifici, estendendosi poi ad altre aree ... Si legge su adnkronos.com

incendio hong kong numeroIncendio a Hong Kong: il tragico disastro di Wang Fuk Court e le sue conseguenze - Un tragico incendio ha colpito un complesso residenziale a Hong Kong, infliggendo gravi danni e conseguenze devastanti per la comunità locale. Lo riporta notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Incendio Hong Kong Numero