La notte su Hong Kong si è trasformata in un incubo di fuoco: almeno 85 morti, tra cui un vigile del fuoco, decine di feriti e centinaia di dispersi dopo il gigantesco incendio divampato nel quartiere di Tai Po. A nord-est dell'isola, il cielo dell'inverno subtropicale si è tinto di rosso come se un vulcano fosse esploso all'improvviso, mentre le fiamme avvolgevano il complesso residenziale Wang Fuk Court, un enorme alveare di cemento abitato da circa 5 mila persone. Le fiamme sono partite nel pomeriggio di mercoledì e, spinte dal vento, hanno divorato un intero isolato. Sette degli otto edifici di Wang Fuk Court hanno iniziato a bruciare come fiammiferi uno dopo l'altro, trasformandosi in torce alte decine di metri.

Incendio a Hong Kong: il numero delle vittime sale a 85, centinaia i dispersi. Tre persone arrestate