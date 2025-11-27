Incendio a Hong Kong 44 morti e 279 dispersi | nel mirino polistirene infiammabile e impalcature di bambù

Un incendio a Wang Fuk Court, Hong Kong, ha causato almeno 44 morti e oltre 270 dispersi. Sotto accusa materiali infiammabili nei lavori e ritardi nelle evacuazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Hong Kong, sale a 44 morti il bilancio dell'incendio - facebook.com Vai su Facebook

#HongKong, almeno 36 morti nell’incendio al complesso residenziale di grattacieli Vai su X

Maxi incendio a Hong Kong, corsa contro il tempo per salvare vite: mancano all'appello 279 persone. Fiamme alimentate da impalcature in bambù - È di 44 morti, oltre 80 feriti e almeno 279 dispersi, il bilancio dell'incendio che ha devastato sette edifici in un complesso residenziale di Hong Kong Le fiamme, divampate mercoledì pomeriggio, hann ... Scrive affaritaliani.it

Incendio a Hong Kong: il bilancio delle vittime sale a 44, arrestate 3 persone - Vigili del fuoco al lavoro, con le fiamme ancora attive ma "sotto controllo" dopo il devastante incendio che ha colpito sette degli otto palazzi di un complesso residenziale. it.euronews.com scrive

Roghi Incendio ancora attivo a Hong Kong, almeno 44 i morti - L'incendio mortale di livello 5 che ha devastato a Hong Kong le torri residenziali di Wang Fuk Court di Tai Po è ancora parzialmente attivo, a 20 ore dalla prima segnalazione alla polizia. Secondo bluewin.ch