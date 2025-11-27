Inaugurazione Pontificia Facoltà Teologica alla presenza di Mattarella; Don Mimmo | Qui la parola legalità è stata per anni un tabù

“Qui la parola legalità è stata per anni un tabù, una parola da convegno, da striscione, da corteo scolastico. Nel frattempo, le organizzazioni criminali si sedevano ai tavoli buoni, firmavano contratti, erogavano "servizi", distribuivano lavoro, regole, perfino una forma di welfare parallelo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

