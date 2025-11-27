Inaugurazione Pontificia Facoltà Teologica alla presenza di Mattarella; Don Mimmo | Qui la parola legalità è stata per anni un tabù
“Qui la parola legalità è stata per anni un tabù, una parola da convegno, da striscione, da corteo scolastico. Nel frattempo, le organizzazioni criminali si sedevano ai tavoli buoni, firmavano contratti, erogavano "servizi", distribuivano lavoro, regole, perfino una forma di welfare parallelo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Napoli, dove alle 18 presenzierà all'inaugurazione dell'anno accademico 2025-2026 della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale in viale Colli Aminei.Mattarella è arrivato in treno alla Sta - facebook.com Vai su Facebook
#PapaLeoneXIV ha partecipato all'inaugurazione dell'anno accademico presso la Pontificia Università Lateranense a Roma, con un discorso in cui ha sottolineato l'importanza di formare futuri operatori di #PACE Vai su X
Inaugurazione Pontificia Facoltà Teologica alla presenza di Mattarella; Don Mimmo: "Qui la parola legalità è stata per anni un tabù" - al suo arrivo il Presidente della Repubblica Mattarella si è fermato a dialogare con Vincenzo De Luca ... Segnala napolitoday.it
Mattarella a Napoli per l'apertura dell'anno accademico della Facoltà teologica - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato alla Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, a Napoli, per l'inaugurazione ... Si legge su msn.com
Mattarella a Napoli per l'apertura dell'anno accademico Pftim - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato in perfetto orario alla Pontificia facoltà teologica dell'Italia meridionale di Napoli, dove presenzierà alla cerimonia di inaugurazione ... Scrive ilroma.net