inaugurazione nuove sale operatorie a Pescara | Marco Marsilio orgoglio della regione

Citypescara.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

  All’evento hanno partecipato il presidente della RegioneMarco Marsilio, l’assessore alla Salute,  Nicoletta Verì, oltre al direttore generale della ASL di Pescara,  Vero Michitelli. Al taglio del nastro ed alla visita degli spazi completamente rinnovati, hanno partecipato anche il presidente del Consiglio regionale,  Lorenzo Sospiri, ed il sindaco di Pescara,  Carlo Masci. Il nuovo complesso operatorio è stato progettato per garantire standard elevati di efficienza, sicurezza e qualità delle cure, grazie a strumentazioni di ultima generazione e a percorsi clinico-assistenziali ottimizzati. 🔗 Leggi su Citypescara.com

