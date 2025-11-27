Inaugurazione del recupero dell’antico lastricato della frazione di Pagliericcio

Arezzo, 27 novembre 2025 – e della panchina rossa contro la violenza sulle donne. Per la piccola e storica frazione di Pagliericcio nel comune di Castel san Niccolò, sono stati giorni di festa grazie alla fine dei lavori che hanno consentito di restituire alla comunità l’antico lastricato del paese, da anni in attesa di un corposo restauro conservativo. A realizzare e seguire i lavori è stata la ditta Bernardini. Il Sindaco Antonio Fani ha commentato così questa importante opera a favore di una piccola comunità e di un piccolo borgo storico del Casentino: “Ringrazio la ditta che ha seguito i lavori con grande attenzione; grazie all’architetto Luca Fognani e al dottor Riccardo Bargiacchi presente visto il pregio del luogo dal punto di vista storico e grazie a tutti coloro che erano presenti per assistere a questo momento così significativo per tutta la comunità”. 🔗 Leggi su Lanazione.it